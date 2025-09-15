Стрелок из Слюдянского района погиб в зоне СВО

Алексей Александрович родился 19 февраля 1980 года в Братске. После окончания школы он поступил в Иркутский государственный политехнический университет. Срочную службу проходил в городе Кяхта. В 2003 году переехал в Слюдянку, где создал свою семью. В браке у него родились двое детей — сын и дочь.