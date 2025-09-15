Ричмонд
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Варачино, Груновка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Жовтневое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.