ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Варачино, Груновка и Алексеевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Жовтневое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.