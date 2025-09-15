Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Константиновка, Северск, Александро-Калиново и Артема Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, а также две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.