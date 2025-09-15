ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.