ВСУ потеряли до 65 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ и артиллерийское орудие в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.