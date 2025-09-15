В зоне спецоперации нашли тело погибшего больше года назад Героя России

Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года, погиб в апреле 2024-го. Он был командиром мотострелкового взвода 2-й мотострелковой роты в полке «Башкортостан».
«Тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы. Я сегодня с утра маме позвонил и супруге позвонил. И вот после нашего совещания хочу с ними увидеться, обсудить», — сказал Хабиров.
Память бойца почтили минутой молчания на совещании в правительстве.
Место и порядок захоронения определят, когда тело бойца перевезут в Башкирию, уточнил глава региона, не указав срок.
Как ранее рассказывал Хабиров, в зоне боевых действий группа Суфиярова несколько часов отражала атаки ВСУ. Из всего взвода он остался один, но решил не сдаваться в плен — он подорвал гранатой себя и трех украинских военнослужащих.
Через несколько месяцев президент Владимир Путин своим указом присвоил Суфиярову звание Героя России посмертно.