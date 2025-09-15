Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 15 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

ВС РФ освободили село в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Ольговское в Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и десантно-штурмовому полку в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: более 260 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.

«Центр» углубился в линию обороны противника

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 460 человек. Также украинская сторона лишилась шести боевых бронированных машин, трех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Источник: РИА "Новости"

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.

«Потери противника составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 82 БПЛА самолетного типа.

