ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Ольговское в Запорожской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и десантно-штурмовому полку в районах четырех населенных пунктов. В Харьковской области «Север» атаковал две бригады в районе двух населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ямполь, Шандриголово и Карповка ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» передвинулась на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: более 260 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада материальных средств.
«Центр» углубился в линию обороны противника
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 460 человек. Также украинская сторона лишилась шести боевых бронированных машин, трех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Белозерка, Антоновка Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.
«Потери противника составили до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 82 БПЛА самолетного типа.