ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

«Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады “Южной” группировки войск совместно с расчётом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчёту РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели», — рассказали в ведомстве.
В МО РФ добавили, расчёты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.