ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения разведки 2-й гвардейской артиллерийской бригады “Южной” группировки войск совместно с расчётом реактивной системы залпового огня уничтожили пункт временной дислокации вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. После обнаружения цели разведка передала координаты расчёту РСЗО, обеспечив корректировку и объективный контроль уничтожения цели», — рассказали в ведомстве.

В МО РФ добавили, расчёты FPV-дронов 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

