В Прикамье простятся с бойцом СВО и отцом пятерых детей

Прощание с военнослужащим состоится 16 сентября.

Источник: администрация Верещагинского округа

В Пермском крае сообщили о гибели участника специальной военной операции — Владимира Грибанова, многодетного отца из Верещагинского округа. Мужчина погиб 29 декабря прошлого года. Об этом рассказали в местной администрации.

Владимир Грибанов был гвардии старшиной и занимал должность старшего наводчика миномётного расчета. Он родился в деревне Нижнее Савино, учился в школе № 2, а затем окончил Зюкайское ПТУ-71, получив квалификацию тракториста и водителя всех категорий. С юности Владимир проявлял интерес к музыке и спорту — занимался в музыкальной школе по классу баяна, играл в хоккей, был участником музыкальной группы «Экипаж». Также увлекался ремонтом автомобилей.

Трудовой путь начал в совхозе «Стрижевский». После армии работал в милиции, а позже вместе с братом открыл мебельный цех в селе Бородули. В последние годы занимался грузоперевозками по России, трудился в транспортной компании.

Прощание с бойцом состоится 16 сентября в 11.00 в клубе села Бородули (ул. Мира, 5). В 11.30 начнется траурный митинг.