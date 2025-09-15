В Прикамье простятся с бойцом СВО и отцом пятерых детей

В Пермском крае сообщили о гибели участника специальной военной операции — Владимира Грибанова, многодетного отца из Верещагинского округа. Мужчина погиб 29 декабря прошлого года. Об этом рассказали в местной администрации.
Владимир Грибанов был гвардии старшиной и занимал должность старшего наводчика миномётного расчета. Он родился в деревне Нижнее Савино, учился в школе № 2, а затем окончил Зюкайское ПТУ-71, получив квалификацию тракториста и водителя всех категорий. С юности Владимир проявлял интерес к музыке и спорту — занимался в музыкальной школе по классу баяна, играл в хоккей, был участником музыкальной группы «Экипаж». Также увлекался ремонтом автомобилей.
Трудовой путь начал в совхозе «Стрижевский». После армии работал в милиции, а позже вместе с братом открыл мебельный цех в селе Бородули. В последние годы занимался грузоперевозками по России, трудился в транспортной компании.
Прощание с бойцом состоится 16 сентября в 11.00 в клубе села Бородули (ул. Мира, 5). В 11.30 начнется траурный митинг.