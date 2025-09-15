В Прикамье простятся с бойцом СВО и отцом пятерых детей

Владимир Грибанов был гвардии старшиной и занимал должность старшего наводчика миномётного расчета. Он родился в деревне Нижнее Савино, учился в школе № 2, а затем окончил Зюкайское ПТУ-71, получив квалификацию тракториста и водителя всех категорий. С юности Владимир проявлял интерес к музыке и спорту — занимался в музыкальной школе по классу баяна, играл в хоккей, был участником музыкальной группы «Экипаж». Также увлекался ремонтом автомобилей.