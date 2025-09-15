Эксперт раскрыл, какие угрозы для ВСУ несет сбой Starlink

Собеседник издания отметил, что Starlink является фундаментом системы управления украинской армией, так как информация, полученная благодаря системе спутниковой связи Илона Маска, важна для принятия решений. «Это прямое влияние на управление беспилотниками, подразделениями. И, безусловно, это один из ключевых факторов, позволяющих ВСУ оказывать сопротивление нашим военным», — объяснил Дандыкин «Ленте.ру».
Эксперт добавил, что даже незначительные перерывы в связи ставят под вопрос способность выполнять боевые задачи украинскими военными. Он уточнил, что обстановка на линии боевого соприкосновения меняется быстро, и отсутствие контакта между подразделениями или даже отдельными военнослужащими может стать фатальным для ВСУ.
Дандыкин отметил, что у ВСУ задействовано в работе много станций Starlink. Российские бойцы стараются их ликвидировать. Эксперт признал, что у украинской стороны есть дублирующая связь, но интернет Илона Маска — основная линия, которая помогает оперативно разбираться с боевыми заданиями или получать данные о действиях и перемещениях противника. Дандыкин резюмировал, что потеря Starlinka — это серьезный удар по Украине.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряло возможность пользоваться Starlink 15 сентября. Причиной неполадок называли дефицит ресурсов сервиса. Еще одной причиной назывался технический сбой на стороне компании SpaceX.