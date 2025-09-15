Эксперт раскрыл, какие угрозы для ВСУ несет сбой Starlink

Дандыкин отметил, что у ВСУ задействовано в работе много станций Starlink. Российские бойцы стараются их ликвидировать. Эксперт признал, что у украинской стороны есть дублирующая связь, но интернет Илона Маска — основная линия, которая помогает оперативно разбираться с боевыми заданиями или получать данные о действиях и перемещениях противника. Дандыкин резюмировал, что потеря Starlinka — это серьезный удар по Украине.