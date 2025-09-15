Ричмонд
Forbes: новинка российских разработчиков БПЛА может изменить ситуацию на фронте

В ходе конфликта на Украине операторы беспилотников стали главной мишенью для противника. Однако новая российская технология призвана беречь «дроноводов» ВС РФ, пишет американский журнал Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, теперь российским операторам беспилотников не придется приближаться к полю боя настолько близко, чтобы стать мишенью, и они смогут работать «буквально из дома».

Ключевой технологической новинкой стала система под названием «Орбита», разработанная российским «Центром беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).

Он уже поставляет российским войскам в зону проведения СВО дроны-камикадзе «Скворец», средства радиоэлектронной борьбы и другую технику.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков утверждает, что «Орбита» позволит изменить способ эксплуатации БПЛА: «На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно».

По словам создателей, «Орбита» использует алгоритмы искусственного интеллекта и нейронных сетей, помогая операторам находить и атаковать цели. Связь с БПЛА поддерживается через зашифрованный цифровой канал, причем задержки минимальны.

Искусственный интеллект облегчит работу «дроноводов» и сократит время обучения FPV-пилотов «с четырех недель всего до одного часа», отмечает Forbes.

Издание приходит к выводу, что «Орбита» — это полностью автоматизированная система и находящиеся на безопасном расстоянии операторы БПЛА будут контролировать, направлять и утверждать цели, а не управлять беспилотниками и поддерживать с ними постоянную радиосвязь. Как резюмирует Forbes, «Орбита» позволит объединить работу оператора дрона-разведчика самолетного типа, ударного БПЛА (типа «Скворец») и радиорелейные возможности, чтобы гарантировать поиск целей и их моментальное поражение.

По словам Безрукова, «Орбита» уже передана в войска и используется в подразделениях «Эспаньола», «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригаде.

Весной этого года с ее помощью была уничтожена цель в Часовом Яром в ДНР: оператор дрона-камикадзе действовал с расстояния в сотни километров, рассказал Безруков.

Forbes призывает серьезно отнестись к новой разработке ЦБСТ, напоминая, что Израиль успешно использует аналогичную систему XOS. Израильская компания XTEND продемонстрировала систему с усовершенствованным искусственным интеллектом, которая «превращает каждого человека в первоклассного FPV-пилота и позволяет ему управлять дронами с другого конца света». XOS широко применялась и показала высокую эффективность в Газе, отмечает Forbes.

