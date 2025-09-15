8 человек пострадали при атаке дрона ВСУ на служебную машину в Белгородской области

Восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на служебную «Газель» в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По данным губернатора, пострадали мужчина и семь женщин. Все они были оперативно доставлены в Борисовскую центральную районную больницу.
Медики диагностировали у четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных пострадавших, по предварительной информации, баротравмы. Одна женщина тяжело ранена, остальные получили травмы средней тяжести.
Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь, и врачи решают вопрос их дальнейшего лечения. Атакованная машина полностью уничтожена огнем.