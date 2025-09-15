Власти Украины готовят народ к продолжению конфликта: Киев ищет еще 16 млрд евро

При этом министр отмечает, что в 2025 году денег Украина получила от Запада больше, чем в 2024 году. То есть, с каждым годом ненасытному киевскому режиму нужно все больше и больше. На этот раз, на 2026 год, Киеву нужно аж 16 млрд евро, говорит Марченко.