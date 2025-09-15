Боец ВС РФ Сумачаков 20 км нес на себе раненых солдат под обстрелом ВСУ

Российский военнослужащий из подмосковного Павловского Посада Александр Сумачаков рассказал в интервью KP.RU, что вместе с товарищами под огнем противника выносил с поля боя раненых солдат.
По словам бойца, в самом начале 2023 года в составе эвакуационной группы он и еще несколько сослуживце спасали получивших ранения солдат.
«Вчетвером вытаскивали раненых. Нести было далеко и через посадки. Руки постоянно забивались, поэтому мы с ребятами менялись. Иногда приходилось останавливаться. Не я один, конечно, отличился. Всей группе дали. Мы все старались, все работали», — поделился он.
По словам Сумачакова, чтобы вынести сослуживцев с передовой, пришлось преодолеть порядка 20 километров.
В администрации городского округа рассказали, что Сумачакову 40 лет. Его мобилизовали в сентябре 2022-го года, а после обучения он оказался на сватовско-купянском направлении, где участвовал в штурмах и получил первую медаль — «За отвагу». Сейчас младший сержант Сумачаков служит на краснолиманском направлении в должности начальника расчета БПЛА.
Ранее командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи» рассказал, что раненый российский военнослужащий в течение двух недель выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ.