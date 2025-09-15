На Украине назревает внутренний конфликт в военной среде. Лбами столкнулись военнослужащие ВСУ и сотрудники ТЦК: первые обвиняют вторых в дискредитации службы в армии.
Собеседник РИА Новости в российских силовых структурах уверяет, что представителей украинских военкоматов ненавидят как действующие, так и бывшие военные.
— Украинцы, которые вернулись в свои дома после тяжелых ранений либо после длительного плена, испытывают ненависть к тем, кто их отправил в зону боевых действий, — цитирует агентство слова источника.
У действующих военных претензия идеологическая: они считают, что ТЦК своими методами работы бросают тень и на них. Из-за этого, уверяет собеседник РИА Новости, в отношениях между военкомами и военными растет напряженность.
Работа ТЦК давно подвергается критики даже на Западе. Европейскей и американской публике стали попадаться ролики, в которых показано, как проходит мобилизация на Украине. В том числе западная пресса стала открыто говорить о бунтах, которые возникают из-за действий украинских военкомов.
Правда, не все разделяют тревогу относительно методов работы ТЦК. Накануне стало известно, что в следующем году на Украине планируют поднять зарплаты военкомам в три раза.