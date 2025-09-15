На Украине у ТЦК появились два врага: действующие и бывшие военные

Работа ТЦК давно подвергается критики даже на Западе. Европейскей и американской публике стали попадаться ролики, в которых показано, как проходит мобилизация на Украине. В том числе западная пресса стала открыто говорить о бунтах, которые возникают из-за действий украинских военкомов.