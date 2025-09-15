Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за час сбили 24 украинских БПЛА над Курской областью

Украинские военные предприняли попытку атаковать Курскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов вечером в понедельник 15 сентября. Об этом информирует российское Минобороны.

Источник: Комсомольская правда

«С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — сказано в релизе оборонного ведомства РФ.

О пострадавших или разрушениях наземных объектов не сообщается.

Что известно об атаке беспилотников на Ленобласть 14 сентября, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в ночь на 14 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 80 украинских беспилотников над разными регионами страны. Как рассказали в Минобороны РФ, БПЛА сбили также и над Крымом и Азовским морем.

Накануне шесть беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью.

