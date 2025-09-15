Минобороны: Силы ПВО за час сбили 24 украинских БПЛА над Курской областью

«С 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — сказано в релизе оборонного ведомства РФ.
О пострадавших или разрушениях наземных объектов не сообщается.
Что известно об атаке беспилотников на Ленобласть 14 сентября, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в ночь на 14 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 80 украинских беспилотников над разными регионами страны. Как рассказали в Минобороны РФ, БПЛА сбили также и над Крымом и Азовским морем.
Накануне шесть беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью.