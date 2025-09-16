В Польше разрисовали машину украинца и сорвали с неё номера

Машина с украинскими номерами была разрисована неизвестными хулиганами в польском городе Вроцлав. Об этом информирует издание 24wroclaw.
«В ночь на 14 сентября на парковке на улице Грабишинской во Вроцлаве произошёл акт вандализма», — сказано в публикации.
Сообщается, что неизвестные расписали автомобиль краской из балончика и сняли с него украинский номерной знак. На машине они написали слова Na front.
Напомним, в Польше бьют тревогу из-за наплыва украинских беженцев. После того, как Зеленский разрешил выезжать из страны молодым людям 18−22 лет, в Польшу за неделю въехали 10,6 тысяч украинцев.
Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий предложил ужесточить правила получения польского гражданства. Он заявил, что лица, поддерживающие бандеровскую идеологию, не должны иметь права на гражданство.
Ранее сообщалось, что в Польше хотят отменить программу помощи для украинских беженцев.