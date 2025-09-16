Ричмонд
Сырский уволил двух командиров ВСУ после неудач в Запорожской области и ДНР

Командующие 17-м и 20-м корпусами ВСУ были уволены примерно две недели назад.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от должностей двух командиров корпусов, которые действуют на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в ВСУ.

Уточняется, что командующие 17-м и 20-м корпусами Владимир Силенко и Максим Китугин были уволены примерно две недели назад. По данным источников, решение было принято в связи с утратой позиций в зонах ответственности этих подразделений.

17-й корпус под командованием Силенко дислоцируется в Запорожской области, где ВСУ недавно потеряли село Каменское. 20-й корпус Китугина находится на границе Днепропетровской области и ДНР, где ранее были зафиксированы успехи российских войск и их продвижение.

Подчеркивается, что эти кадровые изменения стали первыми после перехода ВСУ на корпусную систему управления, о начале которой главком объявил 3 февраля. Ранее в ВСУ действовала бригадная структура управления.

Напомним, недавно Сырский назвал красноармейское направление самым трудным для ВСУ.