Сырский уволил двух командиров ВСУ после неудач в Запорожской области и ДНР

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от должностей двух командиров корпусов, которые действуют на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в ВСУ.