На Украине задержали высокопоставленного военкома за взятку в $1000

Украинский военком и депутат торговал документами, освобождающими от мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

На Украине задержали высокопоставленного сотрудника ТЦК (структура, аналогичная военкомату) за коррупционное преступление. Это произошло в Ивано-Франковской области.

«Начальник одного из подразделений районного ТЦК и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США», — информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Ранее военный украинской армии назвал суммы взяток, которые берут территориальные центры комплектования. По его словам, они запрашивают 8 тысяч долларов за перевод в «нормальное» подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 30 тысяч долларов за выход из сборного пункта.

Тем временем подпольщики собрали компромат на сотрудников ТЦК в Херсоне, которые берут взятки в крипровалюте.

Как устроен бизнес на взятках в ходе мобилизации на Украине и почему его оборот составляет миллиарды долларов, читайте здесь на KP.RU.