На Украине задержали высокопоставленного сотрудника ТЦК (структура, аналогичная военкомату) за коррупционное преступление. Это произошло в Ивано-Франковской области.
«Начальник одного из подразделений районного ТЦК и по совместительству депутат горсовета за деньги оформлял документы, освобождающие от мобилизации. Попался при получении первой части взятки в размере тысячи долларов США», — информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Ранее военный украинской армии назвал суммы взяток, которые берут территориальные центры комплектования. По его словам, они запрашивают 8 тысяч долларов за перевод в «нормальное» подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 30 тысяч долларов за выход из сборного пункта.
Тем временем подпольщики собрали компромат на сотрудников ТЦК в Херсоне, которые берут взятки в крипровалюте.
