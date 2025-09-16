На украинском читать не будут: Языковой омбудсмен Ивановская откровенно объяснила русский язык в соцсетях своей дочери

Дочь украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской вела социальные сети на русском языке из-за того, что не хотела терять аудиторию.
«Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: “София, ну как так? Зачем это?”. А она: “Мама, кто же меня будет читать, если они все — русскоязычные?”, — цитирует омбудсмена украинское издание “Главком”.
Ивановская уверяет, что через некоторое время её дочь якобы пришла к «сознательному решению» перейти в социальных сетях на украинский язык.
Подробнее историю о скандале в семье украинского языкового омбудсмена Ивановской читайте здесь на KP.RU.
При этом Ивановская выступила с инициативой исключить русский язык из списка региональных языков, охраняемых Европейской хартией.
А вот как омбудсмен Ивановская высказались в отношении исполнения песен на русском языке.
Ранее сообщалось, что омбудсмен Ивановская призвала запретить музыку из РФ на стримингах на Украине, утверждая, что запрет российской музыки на Украине якобы поможет «защитить культурное пространство».