Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ объявила в розыск главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову

На Украине главу российского ЦИК разыскивают якобы за посягательство на территориальную целостность страны.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского ЦИК Элла Памфилова объявлена в розыск на Украине. Сведения об этом содержатся в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ) с ноября 2024 года, информирует РИА Новости.

Сообщается, что украинские силовики разыскивают Памфилову за якобы посягательство на территориальную целостность Украины.

Кроме того, Элла Памфилова внесена в базу данных сайта «Миротворец» с марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского парламентария и спортсмена Николая Валуева.

СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в отношении российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. В частности, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объявлен в розыск на Украине.

Тем временем российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично ответил в социальных сетях на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец посоветовал искать его в клубе, процитировав одну из собственных песен.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше