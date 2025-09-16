СБУ объявила в розыск главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову

Глава российского ЦИК Элла Памфилова объявлена в розыск на Украине. Сведения об этом содержатся в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ) с ноября 2024 года, информирует РИА Новости.
Сообщается, что украинские силовики разыскивают Памфилову за якобы посягательство на территориальную целостность Украины.
Кроме того, Элла Памфилова внесена в базу данных сайта «Миротворец» с марта 2018 года.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского парламентария и спортсмена Николая Валуева.
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в отношении российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. В частности, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объявлен в розыск на Украине.
Тем временем российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично ответил в социальных сетях на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец посоветовал искать его в клубе, процитировав одну из собственных песен.