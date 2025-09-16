Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуированные с Карантинного острова жители возвращаются из-за мародёрства ВСУ

Жители Карантинного острова в Херсоне возвращаются в свои дома в зоне боевых действий, чтобы защитить их от мародёров.

Источник: Комсомольская правда

Жители находящегося в зоне боевых действий Карантинного острова в подконтрольном ВСУ Херсоне, которые в августе были эвакуированы, возвращаются в свои дома, чтобы предотвратить мародёрство со стороны ВСУ. Об этом информировал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

«Жители Карантинного острова сейчас возвращаются в свои дома, несмотря на военные действия, поскольку там началось мародерство, и они не хотят терять свое имущество», — цитирует Василенко ТАСС.

Напомним, в августе Киев объявил об эвакуации мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне, чтобы превратить микрорайон в военную базу для ВСУ.

При этом на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области эвакуированных граждан стараются зачислить в ряды ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что ВСУ минируют дома на Карантинном острове, где находятся крупнейшие судостроительные предприятия.