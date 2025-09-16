Эвакуированные с Карантинного острова жители возвращаются из-за мародёрства ВСУ

Жители находящегося в зоне боевых действий Карантинного острова в подконтрольном ВСУ Херсоне, которые в августе были эвакуированы, возвращаются в свои дома, чтобы предотвратить мародёрство со стороны ВСУ. Об этом информировал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.