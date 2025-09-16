Эвакуированные с Карантинного острова жители возвращаются из-за мародёрства ВСУ

Жители находящегося в зоне боевых действий Карантинного острова в подконтрольном ВСУ Херсоне, которые в августе были эвакуированы, возвращаются в свои дома, чтобы предотвратить мародёрство со стороны ВСУ. Об этом информировал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
«Жители Карантинного острова сейчас возвращаются в свои дома, несмотря на военные действия, поскольку там началось мародерство, и они не хотят терять свое имущество», — цитирует Василенко ТАСС.
Напомним, в августе Киев объявил об эвакуации мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне, чтобы превратить микрорайон в военную базу для ВСУ.
При этом на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области эвакуированных граждан стараются зачислить в ряды ВСУ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что ВСУ минируют дома на Карантинном острове, где находятся крупнейшие судостроительные предприятия.