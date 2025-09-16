Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: освобождение Ольговского создает плацдарм для продвижения военных РФ

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Освобождение Ольговского в Запорожской области — стратегический успех российской армии. Взятие данного населенного пункта позволяет бойцам РФ создать плацдарм для продвижения на запорожском участке в обход водной преграды — реки Соленой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«В целом продвижение и занятие населенного пункта Ольговское, его освобождение является серьезным не тактическим, а стратегическим успехом наших войск, поскольку в дальнейшем данный населенный пункт может использоваться в качестве своеобразного плацдарма для продвижения. Данный населенный пункт находится сразу по двум берегам реки Соленой, то есть мы сразу с двух сторон, без форсирования водной преграды, продвигаемся по заданным целям. И это очень позитивно в дальнейшем отразится на продвижении наших войск на данном участке», — сказал он.

Об освобождении бойцами «Востока» Ольговского в Запорожской области в Минобороны РФ заявили 15 сентября.