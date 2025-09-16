Марочко: освобождение Ольговского создает плацдарм для продвижения военных РФ

«В целом продвижение и занятие населенного пункта Ольговское, его освобождение является серьезным не тактическим, а стратегическим успехом наших войск, поскольку в дальнейшем данный населенный пункт может использоваться в качестве своеобразного плацдарма для продвижения. Данный населенный пункт находится сразу по двум берегам реки Соленой, то есть мы сразу с двух сторон, без форсирования водной преграды, продвигаемся по заданным целям. И это очень позитивно в дальнейшем отразится на продвижении наших войск на данном участке», — сказал он.