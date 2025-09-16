Подразделение испаноязычных наёмников воздано при ВСУ. Вербовкой в него занимается ранее заочно осуждённый судом РФ перуанец Хулио Сезар Соса Дюран.
В «Специальную латинскую бригаду» Дюран вербует испаноязычных наёмников «из любой страны мира». В своих роликах он уточняет, что предпочтение отдаётся людям с боевым опытом, а также операторам дронов, пишет РИА Новости.
Соса Дюран ранее был заочно осуждён за участие во вторжении ВСУ в Курскую область, его приговорили к 24 годам лишения свободы.
Накануне стало известно, что среди иностранных наемников, пребывающих в составе ВСУ, наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии.
Ранее российский боец рассказал о трусости наемников ВСУ, которые сразу выдают всю информацию, попав в плен.
