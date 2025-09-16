Боец Константин Козлов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Константин Козлов из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — написали в сети работники мэрии.
Прощание с защитником Отечества состоится 17 сентября. Семья и друзья героя соберутся в храме Святителя Луки Крымского, чтобы проводить Константина Козлова в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант Лев Куриленко из Осинского района погиб в зоне СВО. Герой был дважды удостоен ордена Мужества, его также награждали медалью «За воинскую доблесть» второй степени.