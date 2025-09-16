Ричмонд
Никулин: силы ООН, которые хочет послать Бербок, лишены тяжелого вооружения

Глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказалась о возможной миссии миротворцев на Украине. Эксперт Игорь Никулин пояснил, что их роль будет символической, без тяжелого вооружения, как это было в Югославии.

Источник: Аргументы и факты

Миротворцы ООН, об отправке на Украину которых высказалась глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок, выполняют в зонах конфликта символическую роль и не обладают тяжелым вооружением. Об этом сказал в комментарии aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Новый председатель ГА ООН Бербок не исключила появление «миротворцев» на Украине.

«Такие подразделения представляют из себя военных из самых разных стран, которые заключили контракт и служат под эгидой ООН. Тяжелого вооружения они не имеют, их служба носит скорее символический характер. Я помню, что такие отряды были введены во время войны в Югославии. Даже когда там шел откровенный геноцид, как правило, они не вмешивались в ситуацию. А там, где они пытались перемешиваться, это обычно для них плохо заканчивалось», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.

Анналена Бербок официально приступила к обязанностям председателя Генассамблеи ООН. Ранее она четыре года (2021−2025) возглавляла министерство иностранных дел Германии. На прошлой должности немецкий политик стала известна своими скандальными милитаристскими заявлениями и безоговорочной поддержкой Украины во всех аспектах.

