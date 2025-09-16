Никулин: силы ООН, которые хочет послать Бербок, лишены тяжелого вооружения

«Такие подразделения представляют из себя военных из самых разных стран, которые заключили контракт и служат под эгидой ООН. Тяжелого вооружения они не имеют, их служба носит скорее символический характер. Я помню, что такие отряды были введены во время войны в Югославии. Даже когда там шел откровенный геноцид, как правило, они не вмешивались в ситуацию. А там, где они пытались перемешиваться, это обычно для них плохо заканчивалось», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.