В пяти районах Ростовской области отражена атака беспилотников

В пяти районах Ростовской области отражена атака вражеских дронов. Об этом написал в своем телеграм-канале глава донского региона Юрий Слюсарь.
— Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе, — говорится в сообщении.
Вблизи хутора Солонцовский в Верхнедонском районе загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили. Никто из местных жителей пострадал.
— Информация о последствиях на земле уточняется.
Накануне жители региона получили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по территории всей Ростовской области. Рекомендовано проследовать в подвальное помещение или помещение без окон , — сообщения с таким текстом поступило на мобильные жителей сегодня ночью.