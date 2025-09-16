Жители Башкирии с начала года сообщили о более 1300 БПЛА в небе

Жители республики с января зафиксировали более 1300 случаев полетов беспилотников. Большинство из них были плановыми, но власти призывают граждан сохранять бдительность.
Как сообщает Госкомитет РБ по Госкомитет РБ по ЧС, при обнаружении БПЛА следует немедленно позвонить по единому номеру 112. В разговоре с оператором необходимо четко назвать адрес, направление полета дрона и свои контактные данные.
Все обращения фиксируются и передаются в соответствующие службы для оперативного реагирования. Специалисты напоминают, что своевременное сообщение о подозрительных беспилотниках поможет обеспечить безопасность воздушного пространства региона.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше