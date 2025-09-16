Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На передовую не лезут: Силовики раскрыли, где на самом деле ведут борьбу нацбаты «Азов»* и «Айдар»*

ТАСС: Боевики «Азова»* и «Айдара»* ведут борьбу в интернете, а не на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нацбатов «Азов»* и «Айдар»* редко появляются на передовой и уж, тем более. Частвуют в боях на участках в Запорожской и Херсонской областях. Основная их борьба — информационное поле в интернете. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.

В этих двух российских регионах, отметили собеседники агентства, в боевых действия со стороны ВСУ участвуют 17-я и 57-я мотопехотные бригады, отдельные батальоны ССО и ГУР Украины, а также националистические формирования «Азов»* и «Айдар»*.

Однако нацформирования небольшие и разрозненные. В плен их представители попадают редко, поскольку вся их борьба идет в информационном поле.

«А в реальные боестолкновения они не лезут», — отметил собеседник агентства.

В начале лета киевский режим перебросил боевиков «Айдара»* к границе Днепропетровской области в Донецкой Народной Республике. Они были замечены у села Богатырь, но для какой цели осуществилась эта переброска так и осталось загадкой.

*Запрещенные в России террористические организации.