На передовую не лезут: Силовики раскрыли, где на самом деле ведут борьбу нацбаты «Азов»* и «Айдар»*

Боевики нацбатов «Азов»* и «Айдар»* редко появляются на передовой и уж, тем более. Частвуют в боях на участках в Запорожской и Херсонской областях. Основная их борьба — информационное поле в интернете. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.