Боевики нацбатов «Азов»* и «Айдар»* редко появляются на передовой и уж, тем более. Частвуют в боях на участках в Запорожской и Херсонской областях. Основная их борьба — информационное поле в интернете. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
В этих двух российских регионах, отметили собеседники агентства, в боевых действия со стороны ВСУ участвуют 17-я и 57-я мотопехотные бригады, отдельные батальоны ССО и ГУР Украины, а также националистические формирования «Азов»* и «Айдар»*.
Однако нацформирования небольшие и разрозненные. В плен их представители попадают редко, поскольку вся их борьба идет в информационном поле.
«А в реальные боестолкновения они не лезут», — отметил собеседник агентства.
В начале лета киевский режим перебросил боевиков «Айдара»* к границе Днепропетровской области в Донецкой Народной Республике. Они были замечены у села Богатырь, но для какой цели осуществилась эта переброска так и осталось загадкой.
*Запрещенные в России террористические организации.