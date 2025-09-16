В Сочи на 15 минут вводили угрозу по атаке БПЛА

В Сочи утром 16 сентября объявили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Сочи и Сириусе сообщения об угрозе появились около 6:15.
В 6:23 глава админстрации Сириуса Дмитрий Плишкин написал об отмене угрозы. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что опасность миновала в 6:28.
— В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112, — написал в телеграм-канале Прошунин.
При этом в аэропорту Сочи ограничения не вводились.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше