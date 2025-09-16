ТАСС: Солдаты ВСУ просят организовать коридоры для сдачи в плен

Украинские военнослужащие раз в неделю просят организовать для них коридор для сдачи в плен на херсонском и запорожском направлениях. Речь идёт о рядовых бойцах ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — сказано в публикации.
Украинский солдат, оказавшийся в плену ВС РФ рассказал, что Украины для него «больше не существует». Он отметил, что лучше будет «сидеть в тюрьме» в России, чем вернется на родину.
Как исключенные из списков на обмен пленные солдаты Вооруженных сил Украины обратились к Владимиру Зеленскому на трех языках, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что в России находится около шести тысяч пленных военных ВСУ, при этом около 1 тысячи российских граждан удерживаются на Украине как пленные.