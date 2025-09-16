Украинские солдаты на херсонском и запорожском направлениях, желая сложить оружие, приблизительно два раза в неделю просят у ВС РФ организовать коридор, чтобы сдаться в плен, сообщили журналистам в российских силовых структурах.
«В плен в основном сдаются простые вояки, с обычных бригад. Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — сказал представитель органов, слова которого приводит ТАСС.
Он уточнил, что большинство украинских военных, желающих сдаться в плен, не могут это сделать из-за атак своих же беспилотников.
Напомним, ранее заместитель командира батальона группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным «Рапира» рассказал, что российские подразделения сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ листовки, стилизованные под доллары. По его словам, такой подход увеличил число случаев сдачи украинских военных в плен.