В Самарской области утром 16 сентября объявили опасность атаки БПЛА

Самарцам напоминают, как вести себя при атаке БПЛА. Нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании, оставаться на улице или в транспорте может быть опасно. В здании рекомендуют по возможности спуститься на подземный этаж или в паркинг. В квартире лучше уйти в помещение без окон, возле несущих стен. Если после атаки вы увидите упавший БПЛА или его фрагменты, не подходите близко, а сразу сообщите о находке в экстренные службы.