В Самарской области утром 16 сентября объявили опасность атаки БПЛА

Самарцам напоминают, как вести себя при атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Утром в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС около 05.00. Также самарцы получили смс-сообщения на свои телефоны. А в работе мобильного интернета могут быть перебои.

— Будьте бдительны! — призвали в МЧС и напомнили, что в экстренных случаях нужно звонить 112.

Самарцам напоминают, как вести себя при атаке БПЛА. Нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании, оставаться на улице или в транспорте может быть опасно. В здании рекомендуют по возможности спуститься на подземный этаж или в паркинг. В квартире лучше уйти в помещение без окон, возле несущих стен. Если после атаки вы увидите упавший БПЛА или его фрагменты, не подходите близко, а сразу сообщите о находке в экстренные службы.

12 сентября над Самарской областью сбили вражеский беспилотник.

