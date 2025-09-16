На фоне острой нехватки беспилотников в ВСУ в целом, украинское командование не смогло обеспечить дронами сформированную на сумском направлении в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
По словам собеседников агентства, в штате 156-й отдельной механизированной бригады дополнительно сформирована рота БПЛА.
«Однако снабженцам ВСУ обеспечить беспилотниками эту роту не удалось из-за острой их нехватки», — сказал собеседник агентства, добавив, что теперь обеспечивать войска дронами будут волонтеры, собирающие на эти цели деньги с украинцев.
На Западе еще в пошлом году забили тревогу из-за острого дефицита дронов у ВСУ. После начала спецоперации Украина была вынуждена запретить экспорт военных товаров, чтобы сосредоточиться на обеспечении собственной армии необходимыми ресурсами. Однако это поставило украинских производителей в сложную ситуацию. Теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают колоссальный дефицит беспилотников.