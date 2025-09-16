Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: Киев готовит к эвакуации юг города Запорожье из-за приближения ВС РФ

Украина начала готовиться к эвакуации жителей города Запорожье.

Источник: Комсомольская правда

В страхе от приближения российских военных Киев начал готовить к эвакуации юг города Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По словам общественника, речь идет о Коммунарском районе населенного пункта. Уже формированы группы из полицейских и экстренных служб, которые теперь только ждут отмашки из Киева для начала эвакуации.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, какой маневр российских войск поможет выйти в тыл к ВСУ на Запорожском направлении.