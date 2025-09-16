В страхе от приближения российских военных Киев начал готовить к эвакуации юг города Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам общественника, речь идет о Коммунарском районе населенного пункта. Уже формированы группы из полицейских и экстренных служб, которые теперь только ждут отмашки из Киева для начала эвакуации.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, какой маневр российских войск поможет выйти в тыл к ВСУ на Запорожском направлении.