Силы ПВО за ночь сбили 87 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 15 сентября до 6:00 16 сентября средства ПВО уничтожили и перехватили 30 беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, 18 БПЛА сбили над Ставропольским краем, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Брянской, пять — над Тульской, четыре — над Рязанской областью, три — над Крымом. По два дрона уничтожили над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.

В Курской области при уничтожении БПЛА был поврежден угол частного дома. В Ростовской области у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание уже потушили, никто не пострадал. В Брянской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствия на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали атаки. В Тульской области с ночи объявлена опасность атаки БПЛА.

