Один беспилотник сбили над Черным морем ночью 16 сентября

Один беспилотник сбили над акваторией Черного моря ночью 16 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России уничтожены и перехвачены 87 украинских БПЛА. В том числе 18 дронов сбиты над Ставропольским краем, 11 беспилотников — над Ростовской областью. Три БПЛА перехвачены над Крымом.
Напомним, беспилотную опасность утром 16 сентября объявляли в Сочи. В настоящее время опасности для жителей и гостей курорта нет. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
