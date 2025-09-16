В небе над Волгоградской областью 16 сентября уничтожили 2 БПЛА

По информации Минобороны РФ, в небе над регионами России в период с 23.00 до 06.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Больше всего БПЛА минувшей ночью перехватили над Курской областью (30) и Ставропольским краем (18). В Волгоградской области ликвидировали 2 беспилотника.
Отметим, что минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и отправление авиалайнеров. Они действовали около трех часов. Утром 16 сентября воздушная гавань возобновила работу в прежнем режиме. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
