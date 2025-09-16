Ночью в Воронежской области сбили два БПЛА

В ночь на 16 сентября в небе над двумя районами Воронежской области обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, разрушений и раненых в результате ЧП нет.
В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, который объявили накануне в 23.46. Будьте осторожны!
