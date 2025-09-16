В Нижегородской области отразили очередную атаку БПЛА

«Сегодня утром вновь отражена атака БПЛА. Там, где упали обломки, работают специалисты. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Никитин в своих соцсетях.
Отметим, что всего минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 87 украинских дронов в десяти регионах страны, а также над акваторией Черного моря.
