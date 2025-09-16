Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отразили очередную атаку БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сентября, ФедералПресс. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также очередную атаку БПЛА прокомментировал губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня утром вновь отражена атака БПЛА. Там, где упали обломки, работают специалисты. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Никитин в своих соцсетях.

Отметим, что всего минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 87 украинских дронов в десяти регионах страны, а также над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше