В Волгоградской области ЕДВ участникам СВО вырастет до 1 миллиона

Изменения в выплатах произойдут уже сегодня, с 15 сентября 2025 года.

В Волгоградской области размер единовременной выплаты для отдельной категории участников СВО повышен до 1000000 рублей.

Новое постановление начнет действовать с 15 сентября 2025 года, оно доступно на официальном правовом портале региона. По документу, 1000000 рублей получат те, кто заключил контракт с Минобороны на территории Волгоградской области не раньше 15 сентября этого года, а также направляющиеся в воинские части по распоряжениям командиров, но не в резервные подразделения.

Ранее сумма выплаты составляла 400000 рублей. В рамках задач, определённых губернатором Андреем Бочаровым, в регионе продолжают расширять поддержку участникам СВО и их семьям — сейчас действует 47 мер помощи, система регулярно обновляется.