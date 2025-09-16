В Волгоградской области ЕДВ участникам СВО вырастет до 1 миллиона

Новое постановление начнет действовать с 15 сентября 2025 года, оно доступно на официальном правовом портале региона. По документу, 1000000 рублей получат те, кто заключил контракт с Минобороны на территории Волгоградской области не раньше 15 сентября этого года, а также направляющиеся в воинские части по распоряжениям командиров, но не в резервные подразделения.