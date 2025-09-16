Ричмонд
Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях «Запад-2025»

Экипажи успешно выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в ходе стратегических учений.

Источник: Аргументы и факты

Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели учебно-боевые операции над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Экипажи отработали электронные запуски крылатых ракет по критическим объектам условного противника.

«Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России успешно выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в ходе стратегических учений “Запад-2025”», — говорится в сообщении.

Во время полета стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями-перехватчиками МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырех часов. Учебные задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в специальной военной операции, подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что военные из США наблюдали за совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025».

