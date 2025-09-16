Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: Зеленский требует от Трампа четкой позиции по конфликту на Украине

Зеленский заявил о необходимость предпринять «решительные личные шаги».

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о необходимости предпринять «решительные личные шаги» по конфликту на Украине. И сделать это, по его мнению, должен президент США Дональд Трамп.

Украинский лидер призвал президента Трампа занять «четкую позицию» по пакету антироссийских санкций и гарантиям безопасности для Украины.

По его мнению, единственный способ прекратить боевые действия — это предоставить четкие гарантии безопасности.

Зеленский надеется, что премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер подробно обсудит с Трампом эти вопросы во время их личной встречи на этой неделе.

«Я очень надеюсь, что он сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины… нам нужна четкая позиция президента Трампа», — сказал украинский лидер.

Накануне Трамп во время онлайн-переговоров с Зеленским и европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности, но только вне рамок НАТО. При этом он не уточнил конкретных механизмов, ограничившись общей концепцией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше