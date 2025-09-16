Sky News: Зеленский требует от Трампа четкой позиции по конфликту на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о необходимости предпринять «решительные личные шаги» по конфликту на Украине. И сделать это, по его мнению, должен президент США Дональд Трамп.
Украинский лидер призвал президента Трампа занять «четкую позицию» по пакету антироссийских санкций и гарантиям безопасности для Украины.
По его мнению, единственный способ прекратить боевые действия — это предоставить четкие гарантии безопасности.
Зеленский надеется, что премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер подробно обсудит с Трампом эти вопросы во время их личной встречи на этой неделе.
«Я очень надеюсь, что он сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины… нам нужна четкая позиция президента Трампа», — сказал украинский лидер.
Накануне Трамп во время онлайн-переговоров с Зеленским и европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности, но только вне рамок НАТО. При этом он не уточнил конкретных механизмов, ограничившись общей концепцией.