Три украинских дрона сбили над Крымом за ночь

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 23:00 до 6:00 также был сбит один дрон ВСУ над акваторией Черного моря. Всего за указанное время ликвидировали 87 БПЛА Украины над регионами России.
Отметим, что за ночь движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту не было перекрыто. По информации Telegram-канала, уведомляющего о ситуации на автоподходах к мосту, по состоянию на 9:00 со стороны Тамани пробок нет, со стороны Керчи образовалась очередь из 90 автомобилей.
