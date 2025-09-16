Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 87 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны смогли уничтожить 87 украинских дронов над регионами России и акваторией Черного моря. Эта информация следует из сообщения Минобороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
По данным МО, наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 30 аппаратов, еще 18 — над Саратовской областью, 11 — в небе над Ростовской областью, 10 — над Брянской областью. Также над Тульской областью нейтрализовали 5 дронов, над Рязанской — 4, Волгоградской и Воронежской — по 2, над Нижегородской областью и акваторией Черного моря — по 1. Кроме того, были перехвачены три беспилотника над территорией Крыма.
Ранее в Минобороны сообщали, что армия РФ смогла полностью освободить село Ольговское в Запорожской области. Успешную миссию провели солдаты из Восточной группировки.