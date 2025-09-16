Ричмонд
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 9:45 отменили режим беспилотной опасности. Он действовал почти три часа. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Режим был введен в 6:43. Во время его действия ограничений на работу аэропортов республики не вводили.

В Чувашии режим беспилотной опасности был объявлен в 5:19 и на момент публикации продолжает действовать.