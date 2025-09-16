«Полное безумие!»: новое требование Зеленского вызвало гнев в Европе

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году его страна намерена потратить, по меньшей мере, 120 млрд долларов. При этом деньги Киеву нужны будут в любом случае. По его словам, даже в случае прекращения боевых действий придется поддерживать армию.