Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал полным безумием новое требование главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предоставить Киеву 120 млрд долларов к 2026 году.
Филиппо рассчитал, что при таком раскладе Франция должна будет отдать 24 млрд, в то время, когда французам говорят о необходимости «затянуть пояса».
«Полное безумие! … Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!» — написал французский политик в соцсети Х.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году его страна намерена потратить, по меньшей мере, 120 млрд долларов. При этом деньги Киеву нужны будут в любом случае. По его словам, даже в случае прекращения боевых действий придется поддерживать армию.