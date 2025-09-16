В Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В понедельник, 15 сентября, в Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.
«Андрей Алексеевич Жмак родился в Херсоне. До 15 лет он жил с мамой и бабушкой в Новотимофеевке, Херсонской области», — отметил градоначальник.
Руководитель администрации рассказал, что Жмак был прилежным учеником, который всегда стремился к новым знаниям. В свободное время уроженец Херсона играл на гитаре. Когда началась СВО, семья переехала в Тюмень. В Сибири Жмак учился и работал, а затем решил пойти на военную службу.
«Как только русские бойцы вошли в наше село, я понял: я должен быть с ними», — объяснял уроженец Херсонской области свое участие в СВО.
Каторгин назвал погибшего бойца настоящим героем.