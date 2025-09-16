Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Керчи простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим из Херсона.

Источник: пресс-служба администрации Керчи

В понедельник, 15 сентября, в Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.

«Андрей Алексеевич Жмак родился в Херсоне. До 15 лет он жил с мамой и бабушкой в Новотимофеевке, Херсонской области», — отметил градоначальник.

Руководитель администрации рассказал, что Жмак был прилежным учеником, который всегда стремился к новым знаниям. В свободное время уроженец Херсона играл на гитаре. Когда началась СВО, семья переехала в Тюмень. В Сибири Жмак учился и работал, а затем решил пойти на военную службу.

«Как только русские бойцы вошли в наше село, я понял: я должен быть с ними», — объяснял уроженец Херсонской области свое участие в СВО.

Каторгин назвал погибшего бойца настоящим героем.