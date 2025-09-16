В Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

Руководитель администрации рассказал, что Жмак был прилежным учеником, который всегда стремился к новым знаниям. В свободное время уроженец Херсона играл на гитаре. Когда началась СВО, семья переехала в Тюмень. В Сибири Жмак учился и работал, а затем решил пойти на военную службу.