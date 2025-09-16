Ричмонд
Отец пятерых детей из Пермского края погиб в зоне СВО

ПЕРМЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Отец пятерых детей, гвардии старшина ВС РФ Владимир Грибанов погиб в зоне проведения СВО, прощание с ним пройдет во вторник в деревне Бородули Пермского края. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа региона.

Источник: РИА "Новости"

«Наши соболезнования всем родным и близким. Всегда помним и гордимся. Церемония прощания с бойцом состоится 16 сентября в 11:00 в клубе по адресу: д. Бородули, ул. Мира, 5. В 11:30 пройдет траурный митинг», — отмечается в сообщении.

Грибанов родился 27 ноября 1974 года. Трудовую деятельность начинал в совхозе «Стрижевский». После службы в армии работал в Верещагинском отделе милиции. Затем с братом открыл цех по производству мебели, занимался грузоперевозками по всей России, работал в транспортной компании. С женой воспитывал пятерых детей. В зоне СВО был старшим наводчиком в минометном взводе.