Отец пятерых детей из Пермского края погиб в зоне СВО

Грибанов родился 27 ноября 1974 года. Трудовую деятельность начинал в совхозе «Стрижевский». После службы в армии работал в Верещагинском отделе милиции. Затем с братом открыл цех по производству мебели, занимался грузоперевозками по всей России, работал в транспортной компании. С женой воспитывал пятерых детей. В зоне СВО был старшим наводчиком в минометном взводе.