Военный эксперт рассказал о положении ВСУ в Купянске

«Судя по поступающим сведениям с линии боевого соприкосновения, Купянск может быть взят в ближайшее время. Противник выходит из города. Вряд ли ВСУ и дальше смогут его удерживать, да и не станут», — отметил Живов.
Он указал, что переброска дополнительных сил и средств навряд ли поможет Украине удержать населенный пункт под контролем. По мнению эксперта, ВСУ не смогут улучшить положение в Купянске, поскольку городская застройка уже перешла под контроль российских сил. Живов также отметил, что у противника наблюдается большой дефицит свободных резервов, и, скорее всего, ВСУ придется отступить.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, дислоцированные в Купянске, оказались в условиях полной дезорганизации. Значительная часть военнослужащих не ориентируется в расстановке сил на линии соприкосновения и не понимает общего положения дел на фронте.