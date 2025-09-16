Военный эксперт рассказал о положении ВСУ в Купянске

Он указал, что переброска дополнительных сил и средств навряд ли поможет Украине удержать населенный пункт под контролем. По мнению эксперта, ВСУ не смогут улучшить положение в Купянске, поскольку городская застройка уже перешла под контроль российских сил. Живов также отметил, что у противника наблюдается большой дефицит свободных резервов, и, скорее всего, ВСУ придется отступить.