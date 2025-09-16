Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

Ранее сообщалось, что также в Севастополе был задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Мужчина размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения.