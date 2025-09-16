Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.
Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.
«Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — сказано в сообщении.
Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что также в Севастополе был задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Мужчина размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения.